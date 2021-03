Kate in princ William v cerkvi, kjer sta se poročila

38-letni princ William in 39-letna Kate sta se poročila v Westminstrski opatiji 29. aprila 2011. Po poročni slovesnosti sta na balkonu Buckinghamske palače pozdravila zbrano množico in se na veselje tisočih gledalcev dvakrat poljubila.

Med kraljevimi pari, ki so si poročne zaobljube izmenjali v omenjeni cerkvi, so še: zdaj že ločeniprinc AndrewinSarah Ferguson, princesaAnne in kapitan Mark Phillips ter seveda kraljica Elizabeta II. in princ Filip.