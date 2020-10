Kate in William delila video: njuni otroci v vlogi novinarjev

Posnetek, ki sta ga na družbenih omrežjih delila princ William in Kate Middleton, je pritegnil veliko zanimanja. Gre za prvi video, na katerem prvič slišimo govoriti njune tri otroke, 7-letnega princa Georgea, 5-letno princeso Charlotte in najmlajšega, dve leti starega princaLouisa.

Trojico je doletela posebna čast, saj so imeli priložnost intervjuvati svojega najljubšega zvezdnika, televizijskega voditelja in naravovarstvenika Davida Attenborougha.

George, Charlotte in Louis so v treh ločenih posnetkih, ki so jih posneli nekje na vrtu, pred bujnim grmičevjem, zastavili vprašanja slavnemu naravoslovcu. Ta je nanje odgovarjal po delčkih, posnetih pred podobnim listnato-zelenim ozadjem (verjetno so kraljevi otroci in Attenborough posneli segmente na različnih lokacijah ali vsaj ob različnem času, saj se nikoli ne pojavijo skupaj v kadru).

Najstarejši George je svojo nalogo vzel zares in Davidu zastavil precej resno vprašanje. Zanimalo ga je, katera žival je po njegovem mnenju v največji nevarnosti, da bo naslednja izumrla. Odgovoril mu je, da upa, da ne bo nobena, saj lahko veliko za to naredimo tudi mi sami. Medtem sta Charlotte in Louis imela bolj lahkotni vprašanji. Petletnica je povedala, da obožuje pajke in jo je zanimalo, ali jih ima rad tudi David. Odgovoril ji je, da jih ima tudi sam rad, ker so čudoviti in inteligentni ter da ne razume, zakaj se jih ljudje tako zelo bojijo. Po njegovem mnenju verjetno zato, ker imajo osem nog, kar je seveda več, kot jih imamo mi. In se posledično lahko premikajo na vse strani, pri tem pa nikoli ne veš, katero smer bo ubral. Medtem pa je Louisa zanimalo, katera je Davidova najljubša žival. Dejal je, da so to opice, ker so tako zelo zabavne. Ampak da se zaveda, da je ne moreš imeti doma za hišnega ljubljenčka. Če bi izbiral med mačko in psom, pa bi se odločil za slednjega.

Oglejte si prikupen posnetek: