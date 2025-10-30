Kate in William dobila tožbo proti reviji zaradi objave fotografij s potovanja

Princesa Kate in princ William sta dobila tožbo proti francoskemu tedenskemu tabloidu Paris Match , ki je aprila objavil fotografije z njunega zasebnega potovanja, so sporočili iz Kensingtonske palače.

V reviji so bralcem in bralkam ponudili vpogled v smučarski oddih, ki ga je kraljeva družina preživljala v enem od francoskih letovišč. Na fotografijah so bili tudi njuni otroci - princ George, princesa Charlotte in princ Louis.

"Sodba potrjuje, da so kraljevi visočanstvi in njuni otroci ne glede na javne dolžnosti kot člani kraljeve družine upravičeni do spoštovanja javnosti do zasebnosti in družinskega časa brez nezakonitega vmešanja," so sporočili iz palače ter dodali, da sta princ in princesa zavezana "varovanju časa z družino". Po njihovih navedbah bosta pravne postopke v primerih morebitnega nespoštovanja pravice do zasebnosti sprožila tudi v prihodnje.

Kot izhaja iz sodbe, mora revija plačati pravne stroške postopka in objaviti sodno obvestilo, v katerem prizna kršitev.

Gre za drugi pravni postopek kraljevega para proti francoskim medijem. Pred tem sta tožila revijo Closer, saj so v njej leta 2012 objavili fotografije princese Kate, na katerih je bila brez nedrčka, je poročal Reuters.

Po smrti princese Diane, Williamove mame, kraljeva družina postavlja jasnejše meje pri spoštovanju njihove zasebnosti s strani medijev.