Kate in William na spletu delila novo fotografijo princese Charlotte

Princesa Charlotte se obnaša že zelo odraslo in staršem pomaga pri pomembnih akcijah za ohranitev našega planeta. Ponosna starša, princ William in Kate Middleton , sta na svojem uradnem profilu na Instagramu objavila fotografijo deklice z metuljem in z njo pozornost usmerila na akcijo Štetje metuljev pod okriljem organizacije Rešimo metulje .

"Želela sva deliti čudovito fotografijo metulja vrste admiral in s tem opozoriti na veliko akcijo štetja metuljev, ki se odvija v Veliki Britaniji," sta zapisala pod fotografijo. "Organizacija Rešimo metulje nas ne spodbuja le k preštevanju, ampak tudi k ohranitvi teh čudovitih in pomembnih bitij. Metulji so vitalni del ekosistema kot opraševalci in člen prehranjevalne verige."