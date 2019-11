Kate in William delila nekaj utrinkov iz Kensingtonske palače

Nedavno se je na kraljevem dvoru zvrstilo kar nekaj dogodkov, Kate Middleton in princ William pa sta med drugim gostila finaliste Tuskovih nagrad. Pomemben obisk sta vojvoda in vojvodinja Cambriška ovekovečila s fotografijami in posnetkom, ki sta jih delila na svojem uradnem Instagramovem profilu, kjer so lahko sledilci videli tudi nekaj podrobnosti prostorov kraljevega dvora.

"S Catherine sva nekaj časa preživela z nominiranci in finalisti Tuskovih nagrad. Njihov pogum, odločnost in predanost Afriki so občudovanja vredni," je med drugim William zapisal ob izbranih fotografijah.