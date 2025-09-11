Kate in William sta na novem domu sprejela več varnostnih ukrepov

Princ in princesa valižanska sta se odločila za določene varnostne ukrepe na njunem novem domovanju v windsorskem Great Parku. Na območju okoli posesti naj bi sadili nova drevesa in žive meje ter postavljali ograje, ki bi jih ščitile pred pogledi javnosti.

Prav tako naj bi po poročanju britanskega Mirrorja trenutno aktivno prenavljali notranjost. Med drugim naj bi zamenjali okna in vrata ter prenovili strope in tla. Ob novem domovanju britanskega prestolonaslednika in njegove družine so opazili tudi gradbeni oder. Stroške prenove in najema graščine bosta Kate in William plačevala sama in brez pomoči državnega denarja.

Pomisleke o zasebnosti kraljeve družine so konec avgusta, ko je odjeknila novica o selitvi, izrazili prebivalci omenjenega kraja. "Upam, da jim bo javnost dovolila, da bodo živeli v miru", je za Daily Mail tedaj dejala Jean Reeve, ki v soseski živi že 40 let.