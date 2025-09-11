Svetli način
Kate in William sta na novem domu sprejela več varnostnih ukrepov

Windsor, 11. 09. 2025 07.00

R. M.
Pred selitvijo pospešeno prenavljajo novo domovanje Kate in Williama - zamenjali naj bi okna, vrata in tla. Ob tem pa sta se princ in princesa odločila tudi za več varnostnih ukrepov. Med drugim so posadili nova drevesa in žive meje ter postavili ograje.

Princ in princesa valižanska sta se odločila za določene varnostne ukrepe na njunem novem domovanju v windsorskem Great Parku. Na območju okoli posesti naj bi sadili nova drevesa in žive meje ter postavljali ograje, ki bi jih ščitile pred pogledi javnosti. 

Po treh letih se valižanska princ in princesa z otroki selijo v nov dom. FOTO: Profimedia

Prav tako naj bi po poročanju britanskega Mirrorja trenutno aktivno prenavljali notranjost. Med drugim naj bi zamenjali okna in vrata ter prenovili strope in tla. Ob novem domovanju britanskega prestolonaslednika in njegove družine so opazili tudi gradbeni oder. Stroške prenove in najema graščine bosta Kate in William plačevala sama in brez pomoči državnega denarja.

Pomisleke o zasebnosti kraljeve družine so konec avgusta, ko je odjeknila novica o selitvi, izrazili prebivalci omenjenega kraja. "Upam, da jim bo javnost dovolila, da bodo živeli v miru", je za Daily Mail  tedaj dejala Jean Reeve, ki v soseski živi že 40 let.

Valižanska princ in princesa sta se za selitev odločila po zahtevnem obdobju, ko se je Kate zdravila zaradi raka. V graščini, v katero naj bi se preselili do decembra, naj bi par živel tudi po tem, ko bosta postala kralj in kraljica.

