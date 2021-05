Kate in William ustvarila lasten YouTube kanal

Kraljevi par, ki je nedavno praznoval 10. obletnico poroke, znova dokazuje, da želi monarhijo popeljati v sodobni svet. Kate in princ William sta svojim oboževalcem v kratkem videoposnetku z naslovom Dobrodošli na najinem uradnem YouTube kanalu naznanila, da se pridružujeta popularni platformi ter da bosta na njej s svojimi podporniki delila vpogled v njuno družinsko in profesionalno življenje.

Kate in William pa nista bila edina, ki sta nastopila v videoposnetku, saj so gledalci lahko med drugim v video montaži raznih trenutkov in prireditev videli tudi njune tri otroke ter kraljico Elizabeto .

Modernizacijo kraljeve družine so številni oboževalci sprejeli z navdušenjem, saj so se pod videoposnetkom vsuli komentarji odobravanja. "Živimo v norem svetu in naša bodoča kralj in kraljica sta spletni zvezdi. Lepo je videti, da se tudi kraljeva družina modernizira, kar tako naprej," je zapisal eden od oboževalcev. "Kako kul, obožujem vaju. Zares super, da sta ustvarila svoj kanal ter da z nami delita svoje življenje," pa je zapisala druga uporabnica.

Par je na svoj YouTube kanal poleg uvodnega videoposnetka objavil tudi prvo epizodo serije telefonskih pogovorov med vojvodinjo Kate in osebami iz projekta Hold Still,pri katerem so med zaprtjem države sodelovale različne britanske družine.