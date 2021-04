Kate in William z oboževalci delila video svoje družine

Kraljevi par, ki praznuje 10. obletnico poroke, je delil prisrčen videoposnetek, na katerem družina uživa med igro in ob medsebojnem druženju. Princ William in žena Kate se s svojimi tremi otroki, princem Georgeem , princeso Charlotte in princem Louisom igrata v parku med drevesi, opazujemo pa jih lahko tudi pri tabornem ognju, kjer si pečejo sladke penice.

Člani kraljeve družine so oblečeni v oblačila, ki so jih nosili na božični fotografiji leta 2020, stilistka Rochelle White pa je ob tem dejala: "Njihova oblačila kažejo na to, da so del celote, družine. Videti je, da je bilo veliko posnetkov ujetih ob času z božičnim fotografiranjem. Njihov videz je zelo vsakdanji in ni tipičen za kraljevo družino. Kate in otroci so postali modne ikone, a so hkrati osebe, s katerimi se lahko marsikdo poistoveti."