Kate in William za božič delila fotografijo svojih treh otrok

Princ William in Kate Middleton sta letošnji božič obeležila s črno-belo fotografijo, na kateri njuni trije otroci nasmejani sedijo na klopci. Osemletna princesa Charlotte okoli ramen objema svoja dva brata, desetletnega princa Georgea in petletnega princa Louisa . Fotografiral jih je Josh Shinner , ki je posnel tudi fotografijo, ki jo je kraljeva družina uporabila na letošnji božični voščilnici.

Princ Louis, princea Charlotte in princ George so pozirali fotografu Joshu Shinnerju.

Valižanski princ in princesa sta fotografijo svojih treh otrok objavila na družbenem omrežju, kjer sta zapisala: "Vsem želimo vesel božič. Od naše družine do vaše. W in C." Podobno božično voščilnico sta William in Kate objavila že v začetku meseca. Na njej pozirata skupaj s svojimi otroki v ujemajočih se opravah – kavbojkah in beli srajci.