Kate je pokazala, da je že skoraj prišla do zastavljenega cilja

Kate Hudson je oktobra lani dobila hčerko Rani Rose Hudson-Fujikawa. Po porodu si je vzela čas zase in družino ter se počasi in premišljeno lotila hujšanja. Zdaj, pol leta kasneje, pa je pokazala zavidljive rezultate, na katere je zelo ponosna.

''To želim deliti z vami. Do tega sem prišla brez, da bi bila pod stresom zaradi hrane ali da bi telovadila kot nora, čeprav priznam, da sem bila disciplinirana. Vzela sem si čas in ostala zvesta programu 'Weight Watchers Reimagined' (program, ki podpira zdrave metode prehranjevanja za boljše življenje). Hvaležna sem jim, da sem del tega. Njhov razpored je preprost tako kot pita! In lahko jem pito ... Glede na kalorije, to ni najboljša poteza ... Osebno si za pregreho raje privoščim vino ali koktajl vodka martini (nasmeh)!'' je izgubo kilogramov komentirala z objavo na Instagramu.