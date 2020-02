Kate Middelton prvič gostovala v podcastu: Imela sem čudovito babico

Bodoča kraljica Kate Middleton je gostiteljici podcasta Happy Mum, Happy Baby Giovanni Fletcher dejala, da je njen najljubši spomin na otroštvo čas, ki ga je preživela s svojo babico. "Imela sem čudovito babico, ki nam je posvetila veliko svojega časa. Z nami se je igrala, z njo smo ustvarjali, kuhali, hodili v rastlinjak, kjer smo vrtnarili ..." je pripovedovala Kate in povedala, da želi svojim otrokom – šestletnemu Georgeu , štiriletni Charlotte in enoletnemu Louisu – zdaj dati podobne izkušnje.

Govorila je tudi o anketi, ki jo je ustvarila, da bi začela pogovor o najboljših temeljih za uspeh otrok in je nanjo odgovorilo že kar 200 tisoč ljudi. "V tej anketi sprašujemo ljudi, kaj je za njih pomembno pri vzgoji svojih otrok," je razložila.

"Dolgo bo trajalo, govorim o generacijski spremembi, vendar upam, da je to prvi majhen korak, da bomo začeli pogovor o pomembnosti zgodnjega otroškega razvoja," je bila jasna in povedla, da ne gre le za srečo in zdravje otrok, ampak tudi za vseživljenjske posledice in rezultate. Dejala je, da sta bila srečen dom in varno okolje dva od vidikov njenega otroštva, ki jih želi prenesti na svoje otroke.

Pojasnila je, da se je kot otrok veliko igrala zunaj in meni, da je preživljanje prostega časa na prostem pomembno za duševno zdravje in postavitev razvojnih temeljev.