Kate Middleton bi lahko posredovala v odnosih med Harryjem in Williamom

Gary Goldsmith, stricKate Middleton, je dejal, da njegova nečakinja krasna razsodnica in mirovnica, ki bi lahko posredovala tudi v odnosih med njenim možem, princem Williamom, in svakom, princem Harryjem. Spomnil je, da so bili prav oni trije zelo dobri prijatelji, preden je Harry spoznal Meghan.

icon-expand William, Kate, Meghan in Harry FOTO: AP

"Po mojem mnenju je kruta resnica, da odnosov med Harryjem in kraljevo družino–če se Harry ne bo končno zresnil in prenehal s to nase osredotočeno serijo–kmalu ne bo več možno popraviti," je dejal Goldsmith. "Ampak če je kdo sposoben prinesti mir med člane kraljeve družine, je to zagotovo Kate. Ona je odlična mirovnica. Kot ustvarjena je za to, da sklepa prijateljstva in ohranja dobre odnose. Ona je prava mediatorka," je o nečakinji dejal Goldsmith.

Marca sta Meghan in Harry odnose s kraljevo družino, ki so že bili slabi, še bolj skrhala. Z zelo odkritim in obtožb polnim intervjujem z voditeljico pogovornih oddaj Oprah Winfrey sta dvignila veliko prahu, Harry pa vse še stopnjuje s svojimi razkritji v pogovoru z Daxom Shepardom in sodelovanjem v seriji pogovorov z Oprah in drugimi zvezdniki. Goldsmith je izpostavil, da sta bila Kate in Harry včasih dobra prijatelja, z Williamom pa so bili dober trio, preden je Harry z Meghan zapustil kraljevo družino in se preselil v Kalifornijo. Znova so se srečali na pogrebu princa Filipa aprila, ko so jih opazili med klepetom – prvič po skoraj letu dni.

"Družina in odnosi so za Kate najpomembnejša stvar na svetu. Je zelo materinska, taka situacija pa ji ni ravno pogodu. Skrbeti skuša tudi za svojega moža in narediti vse, kar je v njeni moči, da bi se stvari postavile na svoje mesto," je povedal Goldsmith. 56-letnik je dejal še, da tudi njega skrbi Harryjevo obnašanje, zlasti njegova razkritja o paničnih napadih, drogah in prekomernem pijančevanju.