Kate Middleton delila fotografijo iz otroštva

Waleška princesa promovira svojo novo kampanjo o pomenu zgodnjega otroštva, ob tem pa je s svojimi sledilci delila novo fotografijo sebe kot dojenčka, ki jo je posnela njena mati, Carole Middleton. 41-letna princesa Kate na fotografiji ljubeče grabi obraz svojega očeta Michaela Middletona, ob objavi pa je zapisala: "Obrazi so otrokova najboljša igrača."

"Začeli smo kampanjo #ShapingUs, s katero si želimo povečali zavest o ključni vlogi, ki jo imajo naša zgodnja leta pri oblikovanju preostanka naših življenj," pravi objava Kate Middleton in nadaljuje: "Veseli bi bili, če bi ta konec tedna vsi preživeli čas s prijatelji, družinami, sodelavci in skupnostmi ter se pogovarjali o svojem zgodnjem otroštvu in o tem, kako so oblikovali vaša življenja."

icon-expand Kate Middleton FOTO: Profimeda

Princesa je povabila tudi druge, naj delijo svoje fotografije med 0 in 5 letom starosti, da bi pritegnili pozornost za njeno kampanjo Shaping Us, ki se je začela ta teden, da bi 'ozavestila o vplivu, ki nam lahko spremeni življenje, ko zgradimo svet, ki podpira čas otroštva in vse, ki skrbijo za otroke.'

To pa ni bilo prvič, da je Kate delila fotografijo iz svojih osebnih družinskih albumov iz časa svojega otroštva. Ob praznovanju materinskega dne v Združenem kraljestvu leta 2020 je delila svojo fotografijo s svojo mamo, posneta pa je bila, ko je bila še dojenček. Vpogled v hčerino otroštvo pa je delila tudi 68-letna Carole, ki je leta 2022 na družbenem omrežju njenega podjetja objavila fotografijo, na kateri je ona v sredini, njeni otroci pa se igrajo v ozadju. Podobnost med mlajšo različico Carole in princeso je očitna.

