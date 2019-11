Kate Middleton dva dni skrivaj delala v bolnišnici

Ta teden je Kate Middleton dva dni delala na porodniškem oddelku bolnišnice Kingston v Londonu, poročajo tuji mediji. Svoje delo, ki ga ni javno oznanjala in ga Kensingtonska palača ni promovirala, naj bi končala v sredo in bi ostalo skrito, če ne bi bilo navedeno v uradni evidenci opravil, ki jih ima kraljeva družina.

Delo je opravljala v sklopu svojega dobrodelnega projekta Early Years, ki je bil ustanovljen za pomoč mladostnikom, da se izognejo odvisnosti in kriminalu. "Vsi vemo, kako pomembno je otroštvo in kako nas najzgodnejša leta oblikujejo za vse življenje," je Kate začela v svoji izjavi, poročajo tuji mediji. "Vemo tudi, kako negativni so lahko učinki, če so problemi v mladih letih spregledani," je nadaljevala in ob tem poudarila, kako pomembno je, da otroci skozi to kritično obdobje ne gredo sami.

Kate je sicer že kar nekaj let naklonjena dobrodelnim organizacijam. Med drugim je leta 2017 sprožila kampanjo za duševno zdravje, imenovano Heads Together, lani pa je začela uveljavljati teden duševnega zdravja otrok, da bi s tem spodbudila otroke k odprti debati o njihovih čustvih.