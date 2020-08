Kate Middleton hvaležna za podporo kraljice ob rojstvu prvega otroka

V intervjuju za dokumentarni film Kate Middleton: Heir We Go Again je kraljeva strokovnjakinja Katie Nicholl pojasnila, da sta Kate Middleton in kraljica Elizabeta II. imeli resnično dobro vez, ko je bila vojvodinja prvič noseča.

"Kate se je vedno zanašala na nasvete kraljice, ki ji je zaupala še posebej po rojstvu Georgea, ko je imela precej natrpan urnik. Kate se je odločila, da bo varstvo novorojenca vzela v svoje roke, zato ni zaposlila varuške," je po poročanju The Mirror povedala Katie. "William in Kate sta želela postati starša in to sta tudi storila, vojvodinja pa je želela popolnoma sama odigrati pomembno vlogo."