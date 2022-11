Kate Middleton in princ William o incidentu z rasizmom: To je nesprejemljivo!

Kate Middleton in princ William, ki sta že odpotovala na uradni dogodek v Boston, sta se ostro odzvala na obtožbe rasizma, ki so doletele enega izmed najvišje pozicionirah ljudi v ekipi kralja Karla III. V njunem imenu je spregovoril njun predstavnik za medije, ki je dejal, da rasizem nima prostora v današnji družbi in je prav, da je odgovorna oseba odstopila s položaja.

Tiskovni predstavnik princa Williama in njegove žene Kate Middleton se je v njunem imenu odzval na obtožbe rasizma, s katerimi se je morala soočiti palača. Obtožbe so doletele enega izmed najvišjih predstavnikov ekipe kralja Karla III. Tega je rasističnih vprašanj na dogodku kraljice soproge obtožila Ngozi Fulani, aktivistka, ki se bori proti družinskemu nasilju, zanimala pa naj bi ga njeno poreklo in preteklost.

icon-expand Princ William in Kate Middleton FOTO: Profimedia

Iz Buckinghamske palače so med tem sporočili, da je član osebja že odstopil iz položaja in se v imenu družine opravičili za nesprejemljive komentarje. "Bil sem razočaran, ko sem slišal za slabo izkušnjo gostje. Rasizem nima prostora v naši družbi, ti komentarji pa so nesprejemljivi, zato je edino pravilno, da se je posameznik takoj umaknil iz položaja," je dejal predstavnik princa Williama in Kate Middleton. Dodal je, da je bil William v času, ko je novica prišla v javnost, na letalu, a je bil o dogajanju obveščen in podpira dejanja, ki so sledila. Fulanijeva, ki je bila rojena v Združenem kraljestvu, je incident opisala v objavi na družbenem omrežju in zatrdila, da jo je član osebja spraševal o nacionalnosti, od kod v resnici prihaja, od kod prihajajo njeni ljudje in iz katerega dela Afrike prihaja. Aktivistka je sicer članica skupine, ki podpira ženske afriških in karibskih korenin, ki so bile žrtve zlorabe.

Člana osebja sicer Buckinghamska palača ni poimensko izpostavila, a so osebo izpostavili na družbenih omrežjih. Šlo naj bi za žensko. "Ta incident je za nas zelo resen in smo ga začeli takoj preiskovati, da bi se dokopali do vseh podrobnosti. Kot vemo, je prišlo do nesprejemljivih komentarjev. Kontaktirali smo tudi Ngozi Fulani in jo povabili na osebni pogovor, če bo želela," je v izjavi zapisala palača. "Obtoženka bi se rada opravičila za bolečine, ki jih je povzročila, ob tem pa je že odstopila s položaja. Člane osebja smo spomnili na politiko raznolikosti in vključenosti, ki se je morajo vedno držati," so še sporočili iz Buckinghamske palače.

Med tem je molk o rasističnih opazkah prekinil tudi Neil Basu, odhajajoči drugi mož londonske Metropolitanske policije in nekdanji vodja protiteroristične policije v Londonu. Ta je v intervjuju za Channel 4 razkril, da se je Meghan Markle, ko je še bila aktivna članica kraljeve družine, res soočala z grožnjami, na katere je opozorila v intervjuju z Oprah. Čeprav so njene trditve takrat obveljale za izmišljene, pa so bile, kot kaže, resnične in zelo resne.