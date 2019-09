Kate Middleton kraljico osvojila s svojimi vrednotami

Kljub vsemu pa je videti, da se zdaj odlično razumeta, za kar pa je zaslužna tudi njuna skupna ljubezen do narave. "Odraščanje v povezani družini na angleškem podeželju je zagotovo vrednota, ki jo kraljeva družina ceni," je o Kate za People povedala kraljeva poznavalka Erin Hill . "Kraljica ima rada naravo ter je najsrečnejša, ko je ob konjih in oblečena podeželska oblačila iz naravnih materialov. To strast pa si s Kate delita," je Erin povedala o točki, ki druži kraljico in Kate.

Navdušiti partnerjeve sorodnike je vedno velik zalogaj, zato Kate Middleton zagotovo ni bilo lahko, saj je babica njenega partnerja princa Williama kraljica Elizabeta II. S tem se je morala soočiti že takoj, ko sta se začela videvati in mnogi mediji so takrat poročali, da je bila kraljica zaradi vnukove izbire v skrbeh.

Kraljico je navdušila s svojimi vrednotami iz otroštva in z ljubeznijo do narave.

Kraljeva poznavalka Katie Nichill pa pravi, da kraljica pred pripravami na poroko ni preživela kaj dosti časa s Kate. In čeprav naj bi kraljica izbranko princa Williama že od samega začetka odobravala, jo je skrbelo, da Kate pred zaroko ni imela svoje identitete. V svoji knjigi The making of a royal romance je Katie zapisala: "Zasebno je imela resne skrbi in je bila mnenja, da si mora Kate pred naznanitvijo zaroke najti službo in svojo identiteto." Tuji mediji pa so poročali tudi, da so kraljico skrbele delovne navade Williamove izbranke, saj naj bi menila, da ima premalo dela.

Tudi Phill Damper, ki že več kot 20 let spremlja kraljevo družino, je dejal: "Kate je bila pred zaroko osem ali devet let le Williamovo dekle. Sklepamo pa, da je bilo vmes obdobje, ko je res bolj malo delala in je bila kraljica zato mnenja, da premalo dela."