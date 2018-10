Kate Middleton končala porodniški dopust in se vrnila z novo pričesko

Vojvodinja Cambriška Kate Middleton je 23. aprila rodila tretjega otroka, princa Louisa . Vse od takrat je bila uradno na porodniškem dopustu, zato smo jo lahko le redko videli v javnosti. Mati treh otrok je kraljevske dolžnosti za dobrih pet mesecev tako odložila na stranski tir in se posvečala družini. Z možem Wlliamom in njunimi otroki si je poleti privoščila tudi večdnevni dopust na karibskem otoku Mustique.

Tradicija veleva, da imajo mame na kraljevem dvoru pravico, da so po porodu šest mesecev na porodniškem dopustu. V tem času jim ni treba opravljati kraljevih dolžnosti, ki pa ne vključujejo porok, krstov in ostali družinski dogodkov.

Od aprila do začetka oktobra se je Kate v javnosti pojavila le ob nekaterih pomembnih dogodkih. Eden je bil seveda krst njenega sina, najmlajšega britanskega prestolonaslednika Louisa, potem poroka njenega svakaHarryja z ameriško igralko Meghan Markle, parada ob dnevu britanskih letalskih sil ... Ker je velika ljubiteljica tenisa, si je ogledala tudi nekaj teniških dvobojev turnirja v Wimbledonu v družbi svakinje in moža.

Pred dnevi se je skupaj s starejšima otrokoma princem Georgeom in princeso Charlotte udeležila poroke svoje prijateljice Sophie Carter in njenega izbranca Roberta Snuggsa. Na poročnem obredu je sicer manjkal njen mož, princ William, ki se trenutno mudi v Afriki.

Kate Middleton je te dni uradno zaključila porodniški dopust in se vrnila h kraljevim dolžnostim. Obiskala je Sayers Croft Forest School in Wildlife Garden v Paddingtonu. Ob tej priložnosti je nosila neformalna oblačila — temno zeleno jakno švedske znamke Fjällräven v vrednosti približno 200 evrov in rjave Zarine hlače, ki jih je barvno uskladila z visokimi škornji znamke Penelope Chilvers v vrednosti 532 evrov, ki jih nosi že več kot desetletje. Med drugim je navdušila tudi s spremenjeno pričesko - po novem ima nekoliko krajšo dolžino las.