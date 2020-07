Kate Middleton: Louis poskuša kršiti socialno distanco

Mlajši otroci ne vedo, kaj pomeni karantena ali socialna distanca in jim je treba razložiti po najboljših močeh in na načine, na primer skozi igro, ki jo oni razumejo. A kljub temu je dve leti staremu otroku težko dopovedati, da se ne sme dotikati ali objemati svojih sovrstnikov. S temi težavami se je soočila tudi Kate Middleton, ki je za svojega najmlajšega sina Louisa dejala, da pri dveh letih še ne razume, kaj pomeni socialna distanca.

"Louis ne razume socialne distance. On gre ven in želi objemati vse, še posebej otroke, mlajše od njega,"je povedala Kate, med pogovorom s starši sina, ki je približno istih let kot njen Louis.

Kate se je namreč udeležila dogodka, na katerem so predstavili petletni izobraževalni program Tiny Happy People, ki nudi podporo in sredstva za starše in skrbnike otrok, starih do štiri leta, za pomoč pri razvoju otrokovih komunikacijskih sposobnosti. Pri projektu je sodelovala tudi 38-letna vojvodinja Cambriška, ki je med pogovorom z drugimi starši dejala: "Moji otroci imajo luknjo brez dna. Počutim se kot neprekinjen stroj za hranjenje."