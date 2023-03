Kate Middleton materinski dan obeležila z objavo dveh fotografij

Na prvi od dveh fotografij princesa in njeni trije otroci sedijo na veji drevesa, Kate pa ima oblečeno belo bluzo in kavbojke. Princ George nosi polo majico modre barve in črne kratke hlače, njegov mlajši brat pa belo polo majico s temno modrimi črtami in kratke hlače modre barve. 7-letna Charlotte na fotografiji nosi modro obleko iz jeansa.

Čeprav so se pojavljala namigovanja, da bo imel med slovesnostjo pomembno vlogo tudi princ George, ki bo po dedkovem kronanju postal drugi v vrsti za prestol, pa palača še ni potrdila, ali bodo on in njegova sorojenca ves čas tega zgodovinskega dogodka prisotni in del vseh slovesnosti. Princ in princesa Walesa naj bi še vedno razmišljala, kakšno vlogo, če sploh, naj bi njuni otroci imeli na kronanju, podrobnosti, ki jih je objavil časnik Times, pa naj bi temeljile na dokumentu o generalki dogodka.

Kot predvidevajo strokovnjaki, se bosta dogodka najverjetneje udeležila le princ George in princesa Charlotte, ki bo le nekaj dni pred kronanjem dopolnila osem let. Oba sta bila prisotna tudi na prababičinem pogrebu septembra 2022. Princ Louis se javnih slovesnosti takrat ni udeležil.