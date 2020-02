Kate Middleton na rdeči preprogi v obleki iz leta 2012

V Londonu so podelili britanske filmske nagrade bafta. Slavnostna gosta sta bila tudi kraljeva zakonca princ William in Kate Middleton. 38-letna Kate je za to priložnost nosila že nošeno obleko. Kako pa je bilo z ostalimi zvezdniki na rdeči preprogi?

Princ William in Kate Middleton sta se sprehodila po rdeči preprogi podelitve britanskih filmskih nagrad Bafta. FOTO: Profimedia Kate Middleton in princ Williamsta za svečano podelitve posegla po oblačilih, ki sta jih v preteklosti že nosila. William se je odločil za isto moško obleko, ki jo je v preteklosti že nosil, njegova žena Kate pa je iz omare vzela obleko Alexandra McQueena, ki jo je prvič nosila že pred več kot sedmimi leti. Kate smo v dolgi beli obleki z zlatim vezenjem lahko prvič občudovali na uradni večerji v Kuala Lumpurju ob praznovanju 60. obletnice kronanja Elizabete II. septembra 2012. Izbira oblek je bila tako v skladu z navodili prireditve BAFTA, da dajo prednost trajnostni modi. V londonski dvorani Royal Albert Hall so razglasili dobitnike britanskih filmskih nagrad bafta. Britanska akademija za filmsko in televizijsko umetnost je namreč januarja javila, da bo goste spodbudila k okolju prijaznejšim modnim odločitvam – bodisi kupljenim pri trajnostno naravnanih blagovnih znamkah, sposojenim ali pridobljene iz trgovin z rabljenimi oblačil, hkrati je gostom predstavila brošuro z londonskega modnega koledža London College of Fashion's Centre of Sustainability, da pomaga pri usmerjanju njihovih odločitev. Kate se je odločila za obleko, ki jo je prvič nosila leta 2012. FOTO: Profimedia Več utrinkov z rdeče preproge si lahko pogledate v priloženi fotogaleriji: FOTO: Profimedia Trajnostnega načela se je znova držal tudi Joaquin Phoenix, ki se je odločil, da bo na vseh letošnjih podelitvah nosil isto obleko. Saoirse Ronan se je tako na primer odločila za obleko, ki je bila skrojena iz zavrženih ostankov satena. Sijale pa so tudi ostale zvezdnice. Scarlett Johansson, ki je bila nominirana za glavno in stransko vlogo, je nosila rožnato, s perjem oblečeno obleko, Charlize Theron se je odločila za Diorja, Zoe Kravitz je blestela v zlati obleki, prav tako se je za bleščeč videz odločila Emilia Clarke. FOTO: AP