Kate Middleton na svečanem dogodku v obleki izpred desetih let

Princ William in Kate Middleton sta se udeležila slovesnosti Earthshot, okolju prijaznega dogodka, ki ga je princ William gostil v čast okoljskim voditeljem, ki si prizadevajo rešiti in zaščititi naš planet Zemljo.

Prinčeva žena vojvodinja Cambriška, ki pogosto reciklira oblačila in glamurozne obleke, je za to priložnost izbrala čudovito obleko Alexandra McQueena, ki jo je sicer nosila že poleti 2011 med svojim obiskom ZDA, ko se je udeležila otvoritvene prireditev BAFTA Brits v Los Angelesu. Dolga elegantna obleka, ki je bila sešita po meri, ji seveda tudi po desetih letih odlično pristoji.

Znana po svojem preprostem in elegantnem slogu ter prefinjenem videzu je Kate svojo frizuro znova oblikovala s prepoznavnimi valovitimi kodri, ki se k celotnemu videzu odlično podajo. Za kraljevi par, ki je bil gostitelj večera, je bil to veličasten in pomemben dogodek, saj je nagrado za inovativne rešitve za največje okoljske težave našega planeta zasnoval prav William. Gre za najprestižnejšo globalno okoljsko nagrado v zgodovini, za katero so dobili navdih pri projektu osvajanja Lune ameriškega predsednika predsednika Johna F. Kennedyja v 60. letih prejšnjega stoletja. "Načrt je spodbuditi in združiti najboljše ume, najboljše možne rešitve za spopadanje z največjimi svetovnimi okoljskimi izzivi," je ob predstavitvi nagrade pred enim letom dejal William. Strokovno žirijo, ki podeljuje nagrade, sestavljajo znane osebnosti, med njimi jordanska kraljica Rania, avstralska igralka Cate Blanchet, britanski naravoslovec David Attenborough in kolumbijska pevka Shakira.