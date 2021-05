Kate Middleton ob izidu knjige blestela v rdečem

Kate Middleton je izid knjige Hold Still pospremila z obiskom Nacionalne galerije portretov, katere pokroviteljica je tudi sama, in londonske bolnišnice The Royal Hospital. V knjigi je predstavljenih 100 portretov posameznikov med pandemijo, izkupiček od prodaje knjige pa bo razdeljen med dobrodelno organizacijo za duševno zdravje Mind in Nacionalno galerijo portretov, kjer bodo portreti postali tudi del stalne zbirke.

"Želela sem uporabiti moč fotografije, da bi s tem ustvarila trajajoč posnetek, ki bi prikazal zgodbe, kaj smo vsi doživljali – da v sliko ujamemo zgodbe posameznikov, da dokumentiramo pomembne dogodke za družine in skupnosti, ki bi prikazovale, kako smo živeli skozi pandemijo," je o projektu povedala Kate, ki je za to posebno priložnost izbrala dolg rdeč plašč modne hiše Eponine London. Elegantni videz pa je dopolnila z rjavimi kosi, vključno s plisiranim krilom, zaprtimi sandali z visoko peto in ujemajočo se mini torbico.

Ljudje vseh starosti so bili povabljeni, da predložijo fotografski portret, posnet v šesttedenskem obdobju med majem in junijem 2020, s poudarkom na treh ključnih temah: Pomočniki in junaki, Vaša nova normalnost in Dobro dejanje. Komisija je na koncu izbrala 100 portretov in jih ocenila glede na čustva in doživetja, ki so jih izražali.

Slike prikazujejo humor in žalost, ustvarjalnost in prijaznost, tragedijo in upanje – izražajo in raziskujejo tako skupne kot posamezne izkušnje. V tej publikaciji je predstavljena resnična podoba angleškega naroda v letu 2020, v knjigi najdemo tudi predgovor vojvodinje Cambriške, vsaka slika pa je opremljena še z zgodbo, ki se skriva za njo.