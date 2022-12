Kate Middleton obujala spomine: Kraljici je bil božič všeč, ker združuje ljudi

Vojvodinja Kate je ob prihajajočih božičnih praznikih razkrila, zakaj ji je všeč božični čas. Obenem se je spomnila tudi na pokojno kraljico Elizabeto II. in dejala, da je bil njej božič zelo všeč, saj združuje ljudi in jih spominja na pomen vere in prijateljstva. V videu, ki je bil predvajan kot napoved njene posebne televizijske oddaje, je Kate povedala tudi, da je je to poseben čas tako zanjo kot celotno njeno družino.

"Njenemu veličanstvu je bil božič zelo pri srcu, saj združuje ljudi in nas spominja na pomen vere, prijateljstva in družine ter izkazovanje empatije in sočutja," je med pripravami na posebno televizijsko oddajo, ki jo pripravlja, razkrila vojvodinja Kate Middleton. Obenem je še dodala, da je tako zanjo kot tudi za njeno družino to zelo poseben čas.

icon-expand Vojvodinja Kate Middleton se je ob božiču spomnila na pokojno kraljico. FOTO: Profimedia

V videu je soproga princa Williama priznala, da jo je lanskoletni dogodek spomnil, kaj ji je pri božiču najbolj všeč. "Videti ljudi, ki se zbirajo, praznujejo in doživljajo posebne trenutke, hkrati pa razmišljajo o letu, ki je minilo," je iskreno povedala. 40-letna Kate je spomine na preminulo kraljico Elizabeto II. obujala med pripravami na veliki koncert božičnih pesmi v Westminstrski opatiji. Dogodek je kraljeva družina snemala 15. decembra, predvajan pa bo na božični večer.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na koncertu, ki ga je drugo leto zapored organizirala vojvodinja Cambriška, je gostila na stotine navdihujočih posameznikov. "Nastopili so tisti, ki prikazujejo moč povezanosti in skupnostnih vrednot, kar nam omogoča, da nadaljujemo s tradicijo njenega veličanstva. Tako se lahko zahvalimo tistim, ki so v podporo drugim storili več," je povedala v posnetku, ki ga je objavila na Instagramu. "Njeno veličanstvo nam je zapustilo neverjetno dediščino, ki je globoko navdihnila mnoge od nas," je še dodala. Z objavo videa je princesa napovedala posebno božično oddajo Together at Christmas, v kateri bo zgodbo pripovedovala znana valižanska igralka Catherine Zeta-Jones.

icon-expand Na koncertu, ki ga je drugo leto zapored organizirala vojvodinja Cambriška, je gostila na stotine navdihujočih posameznikov. FOTO: Profimedia

Dogodek izpostavlja tudi tiste, ki jih ni več med nami. "Čeprav bo letos božič povsem drugačen, se še vedno lahko spomnimo skupnih spominov in tradicij. Vzemite si čas, da upočasnite tempo in z družino in prijatelji praznujte vse čudovite stvari, zaradi katerih je božič tako poseben," je poudarila Kate, ki bo letos z družino božič prvič preživela brez ljubljene kraljice.