'Kate Middleton okreva v najboljši zdravniški oskrbi'

Ta ji je odgovoril, da o nečakinjinem zdravstvenem stanju ne bo govoril, ker ta tako želi, to pa od njega zahteva tudi kodeks bontona. "Če bo tako odločeno, bom podal tudi svoje mnenje. Govoril sem z njeno mamo, svojo sestro, in prejema najboljšo oskrbo na svetu. In vse, kar je družina naredila, je, da je najprej poskrbela za družinske člane in jih postavila na prvo mesto pred vse ostalo. Dali so izjavo, v kateri so sporočili, da si bo vzela nekaj časa za okrevanje, v javnosti pa se bo znova pojavila po velikonočnih praznikih," je dejal.

Princeso so pred dnevi prvič fotografirali v javnosti, odkar je prestala zdravstveni poseg, ministrstvo za obrambo pa je na svoji spletni strani pred dnevi odstranilo napoved, da se bo princesa udeležila tradicionalnega praznovanja ob kraljevem rojstnem dnevu oziroma tako imenovanega Trooping the Colour.