Kate Middleton po bolezni znova uživa v športnih aktivnostih

Princesa Kate Middleton je znana po tem, da ima rada športne aktivnosti, te pa je morala zaradi bolezni postaviti na stranski tir, saj je kemoterapija od nje zahtevala počitek. 42-letnica pa sedaj, ko je zaključila z zdravljenjem in se počuti veliko bolje, že uživa v telovadnici, kjer znova nabira kondicijo in se sprošča s športnimi dejavnostmi.

OGLAS

Kate Middleton se je po boju z rakom in zdravljenjem s kemoterapijo vrnila v telovadnico. Kot je povedal pisatelj Robert Jobson, ki sodeluje s kraljevo družino, 42-letna princesa že uživa v športnih aktivnostih, ki jih ima tako rada, kar je tudi dober znak po njeni večmesečni odsotnosti, ko se je posvetila zdravljenju in okrevanju, ko je bila obdana le z družinskimi člani in v zasebnosti svojega doma.

Kate Middleton je velika ljubiteljica športa. FOTO: Profimedia icon-expand

"Kolikor vem, se Chaterine dobro počuti," je za revijo Hello! povedal Jobson. "Vrnila se je v telovadnico, kjer opravlja treninge in počne vse ostale stvari, ki jih ima tako rada," je še dodal avtor knjige William & Kate, obtem pa njenim oboževalcem sporočil, da jo bodo kmalu lahko spet videli, saj se vrača k opravljanju dolžnosti. Po njegovih besedah naj bi se princesa najprej udeleževala večjih in bolj pomembnih dogodkov, potovanjem pa se bo za zdaj še izogibala. "Če bo po njeno, se bo vrnila postopoma in se posvečala stvarem, ki so zanjo pomembne, saj si ne želi znova zboleti. Kot mi je znano, pa so se njene prioritete in pogled na življenje v času zdravljenja spremenili," je še povedal.

Kate Middleton je zaključila z zdravljenjem raka in se počuti dobro. FOTO: Profimedia icon-expand

"V središču je njena družina, tudi princ William se strinja, da bo njena vrnitev postopna in ni nujno, da se bo pojavljala na večjih zaporednih dogodkih. Najverjetneje se zavedajo, da vpliv zbledi, če dobivaš veliko nečesa ves čas. Ker je Catherine največja zvezda ženskega spola kraljeve družine, lahko naredi večji vtis, če jo javnost ne videva ves čas," meni pisatelj.