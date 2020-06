Kate Middleton po karanteni prvič v javnosti

Kate Middleton po karanteni nadaljuje s svojimi obveznostmi in obiski. Potem ko so bile v času pandemije odprte samo lekarne in trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, se zdaj tudi v Angliji odpirajo ostale trgovine in storitve. Tokrat je Kate Middleton obiskala vrtni center Fakenham Garden Centre v Norfolku, kjer se je pogovarjala z lastnikoma Martinom in Jennie Turner . Med drugim sta ji zaupala, kako je novi koronavirus vplival na njun družinski posel ter da načrtujeta vrnitev v normalne tirnice. Vojvodinji sta tudi povedala, kakšne ukrepe je podjetje sprejelo, da njihovi kupci lahko varno nakupujejo.

Vojvodinja Cambriška je za to priložnost izbrala preprosta oblačila, hlače in srajco, videz pa je dopolnila z brezrokavnikom. Kate, ki je v času karantene veliko pekla, je povedala, da svoje otroke rada popelje v vrtne centre: "Obožujejo jih, prostor je zelo primeren za otroke in družine." Med drugim je povedala, da se njen prvorojenec George v vrtnih centrih zelo rad igra z muholovkami (mesojeda rastlina) in da so njeni otroci, ki jih ima s princem Williamom, posadili svoje prve paradižnike. "Zelo so bili navdušeni, da so posadili paradižnike, zdaj so paradižniki že zrasli in so tako veliki, kot oni."

Kate je sicer večkrat nakupovala hrano, a je poudarila, da v teh časih ni hodila veliko ven. "Zdaj, ko se ukrepi začenjajo sproščati, ljudje vedo, da gredo lahko ven, še posebej na takšna mesta." Izrazila je tudi zaskrbljenost nad socialnimi učinki, ki jih je prinesla pandemije: "Ko kupujemo hrano, opazimo, da imajo vsi sklonjene glave in je težko socialno komunicirati."