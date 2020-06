Kate Middleton posadila vrt v otroškem hospicu

Kate Middleton že od leta 2012 redno sodeluje z britansko verigo otroških hospicev ( East Anglia's Children's Hospices oziroma EACH ). Pretekli teden se je odločila, da bo enega od hospicev obiskala in tam zasadila nekaj rastlin. Opremila se je z vsemi potrebnimi orodji in v hospic prišla s sadikami sivke, rožmarina, lovorjem in hortenzije, da bi ustvarila 'pomirjajoč vrt' za otroke in njihove svojce.

"Rada bi se zahvalila izjemnim delavcem v vseh hospicih, ki po Veliki Britaniji skrbijo za naše najmlajše," je povedala vojvodinja v posnetem sporočilu: "Skrb in negovanje, ki ga priskrbite otrokom in njihovim družinam, je izjemno, sploh v okoliščinah, v katerih smo se znašli." Spomnila se je tudi vseh družin, ki se s težkimi boleznimi svojih otrok soočajo doma, v svojem domu, brez dodatne pomoči: "Opravljate izjemno delo in vem, kako težko vam je, sploh v teh trenutkih. Moje misli so z vami."

Za Hello Magazineje Kate povedala, da je nad sajenjem rastlin navdušila tudi svoje otroke. Vsi trije so posadili svoje sončnice in kot je povedala, že tekmujejo, katera raste najbolje. »Louis trenutno zmaguje, kar Georgea malce jezi,« je z nasmeškom povedala.