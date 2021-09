Kate Middleton pozirala s tarantelo v rokah

Kate Middleton in princ William nimata strahu pred eksotičnimi živalmi.

Kate, ki je za to priložnost izbrala čudovit hlačni kostim vijolične barve modne oblikovalke Emilie Wickstead , je brez zadržkov v roke prijela tarantelo, jo ljubkovala in se z njo fotografirala. Kot sta vojvodinja Cambriška in vojvoda Cambriški kasneje zapisala na svojem uradnem profilu na Twitterju, je taranteli ime Charlotte, kar pomeni, da nosi enako ime kot njuna 6-letna hčerka.

Naj omenimo, da je mala princesa Charlotte svoje navdušenje nad pajki izrazila v videu, ko je oktobra lani voditelja in naravovarstvenika Davida Attenborougha nagovorila: "Zdravo, David Attenborough. Rada imam pajke. Jih imaš tudi ti?" Odgovoril ji je, da jih ima tudi sam rad, ker so čudoviti in inteligentni, ter da ne razume, zakaj se jih ljudje tako zelo bojijo.

Tarantela pa ni bila edino živo bitje, ki sta ga zakonca britanske kraljeve družine srečala. Kate je v roke prijela tudi račko, medtem ko je princ William z obema rokama držal kačo.

Kate in princ William, ki oba štejeta 39 let, se trenutno mudita v predelih Severne Irske, ki jih po poročanju urada še nista videla. Prispela sta v Derry-Londonderry in se srečala s člani skupnosti na univerzi Ulster Magee Campus. Spoznala sta tudi študentko zdravstvene nege, s katero sta se v začetku tega leta prek video klepeta pogovarjala o študiju v času pandemije.