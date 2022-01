Kate Middleton praznuje 40 let: najbolj zanesljiva članica kraljeve družine

Po odhodu princa Harryja in Meghan Markle z dvora, smrti princa Filipa in obtožbah zoper princa Andrewa , so številni privrženci Kate označili za edino zanesljivo članico kraljeve družine, ki s svojim delom in vlogo nasmejane ter predane matere pravilno zastopa narod. Avtorica Katie Nicholl , ki je napisala knjigo Kate: The Future Queen , je opozorila, da je vojvodinja kljub temu, da je bila rojena v običajni družini, hitro doumela, kako se stvarem streže v kraljevi družini in tako postala pomembno orodje za njen obstoj.

Kate Middleton se je v javnosti nazadnje pojavila ob praznovanju božiča, ko je nastopila s pevcem Tomom Walkerjem in presenetila s svojimi veščinami na klavirju. S pevcem sta pripravila priredbo pesmi For Those Who Can't Be Here, Kate pa je nastop pospremila z besedami: "Preživeli smo tako mračen čas. Videli smo veliko izzivov. Izgubili smo svoje ljubljene. Videli smo, da so naši zdravstveni delavci pod velikim pritiskom. Prav tako smo bili bolj čustveno in socialno distancirani in izolirani drug od drugega. Predvidevam pa, da smo s to ločitvijo spoznali, kako zelo potrebujemo drug drugega in kako nam lahko dejanja prijaznosti in ljubezni resnično prinesejo tolažbo in olajšanje v času stiske."