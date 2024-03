Kate Middleton prvič po operaciji v javnosti: junija se bo vrnila k dolžnostim

Kate Middleton se je v javnosti nazadnje pojavila pred več kot dvema mesecema, ko je ob božiču s soprogom, princem Williamom , tastom kraljem Karlom in otroki obiskala tradicionalno mašo v cerkvi v Sandringhamu. Januarja je nato morala na nujno operacija trebušne votline. O njenem zdravstvenem stanju več ni znanega, saj princesa vse informacije skrbno varuje zase. Očitno se že počuti bolje, saj so jo fotografi danes zjutraj ujeli, ko je zapustila grad Windsor.

42-letnico so ujeli na sovoznikovem sedežu črnega terenca, ki ga je po poročanju britanskih medijev vozila njena mama Carole Middleton . Kate se je skrivala za črnimi sončnimi očali, a vseeno je bilo hitro jasno, da je to ona. Pa je res? Na spletu so se seveda hitro pojavili dvomljivci, ki trdijo, da gre za princesino dvojnico. Med drugim so se, že vse odkar se skriva pred očmi javnosti, pojavile teorija zarote, da je zvezdnica celo umrla.

Številne je zmotilo, da so fotografije meglene, kar je jasen dokaz, da ne gre za pravo Kate. "Dobesedno imamo boljše slike Plutona. Kako naj sploh verjamem, da je to pravzaprav Kate Middleton," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X, številni pa so se z njim strinjali. "To ni ona. Ne moreš izgubiti značilnih obraznih potez, ki so vidne tudi na daleč," je zapisal drugi, spet tretji pa je prepričan, da je to njena dvojnica, fotografija pa je posneta z namenom zavajanja javnosti. Ali gre res za valižansko princeso, bo očitno treba počakati na uradno izjavo palače, šele nato pa bodo morda zlobni jeziki pozabili na teorije zarote.