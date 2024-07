Kate Middleton se do konca poletja znova umika iz javnega življenja

Kate Middleton se znova umika iz javnega življenja. Kot je za Page Six povedal vir blizu kraljeve družine, se valižanska princesa do konca poletja ne bo več pojavila v javnosti. 42-letnica se je pred dnevi udeležila finala Wimbledona, kar je bil drugi dogodek leta 2024, kjer se je pojavila po umiku zaradi bolezni, kot je dodal vir, pa se Kate ne prilagaja več koledarju, temveč se koledar prilagaja njej.

Robert Jobson, avtor prihajajoče biografske knjige, ki bo nosila naslov Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen (Catherine, valižanska princesa: Biografija bodoče kraljice), je za People povedal, da je bodoča kraljica svoje življenje krojila po koledarju in obveznostih, ki so bile zapisane v njem, sedaj pa živi svoje življenje, koledar pa se temu prilagaja.

"Vrnila se bo, a ko ima človek za seboj takšno izkušnjo, mu ta spremeni pogled na svet in vrstni ved stvari," je še dejal in opomnil, da se je Kate umaknila že z začetkom leta, marca pa je sporočila, da je zbolela za rakom, zato se je umaknila iz javnosti in se posvetila zdravljenju ter okrevanju po tem.