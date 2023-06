Kate Middleton se je na teniških zelenicah pomerila z Rogerjem Federerjem

Kate Middleton je velika ljubiteljica tenisa, zato ni presenetljivo, da je pokroviteljica teniških turnirjev in redna obiskovalka Wimbeldona. Da sama tenis zelo rada, pa tudi zelo dobro igra, pa je nedavno dokazala kar proti enemu najboljših tenisačev na svetu Rogerju Federerju. Upokojeni švicarski as je bil nad veščinami princese iskreno navdušen, nad svojo dobro igro proti profesionalnemu igralcu pa je bila presenečena celo Kate sama.

Kate Middleton vedno znova preseneča in s svojim znanjem tenisa je pred kratkim šokirala celo Rogerja Federerja. Teniški as se je s princeso pomeril na zelenicah Wimbeldona, v sklopu promocije znamenitega prihajajočega turnirja, a iskreno ni pričakoval, da bo 41-letnica tako trd oreh v igri. "Neverjetno!" je iskreno komentiral Švicar, nad svojo dobro igro pa je bila presenečena celo Kate sama.

Nad njenim teniškim znanjem so bili navdušeni tudi številni sledilci, ki so ji v komentarjih na družbenih omrežjih izkazali veliko podpore. "Fenomenalna je. Prava inspiracija mladim", "Zelo dobra je v tenisu" in "Odlična bodoča kraljica" je bilo le nekaj sporočil, ki jih je bila deležna. Med njimi pa so bili seveda tudi takšni, ki so pohvalili njeno lepoto in pozdravili upokojenega 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam ter njuno medsebojno borbo.

Priljubljena članica kraljeva družine je znana po svoji ljubezni do tenisa, ki ga igra že vse od srednje šole. Da v njem ne le uživa, ampak je celo zelo dobra, pa je dokazala kar proti profesionalcu. Poleg igre z 41-letnim športnikom se je vojvodinja cambriška preizkusila tudi v pobiranju žogic in ugotovila, da to delo sploh ni tako preprosto, kot je videti. "Fantje in dekleta igrajo ključno vlogo na turnirju," je zapisala ob fotografije na Instagramu, obenem pa delila tudi video iz zakulisja priprav na teniški turnir.