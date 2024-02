Kate Middleton se v javnosti ni pojavila že dva meseca

V nasprotju s Kate pa se njen tast, kralj Karel III ., res bori z rakom, ki so mu ga odkrili po rutinski operaciji povečane prostate. 75-letnik je svoje zdravstveno stanje takoj razkril javnosti, palača pa je sporočila, da se je po diagnozi odpravil na standardno zdravljenje raka s kemoterapijami. Kakšnega raka ima, ni znano, so pa dodali, da je bila bolezen odkrita dovolj zgodaj.

V bolnišnici je ostala skoraj dva tedna, okrevanje pa odtlej nadaljuje v domačem okolju. Kot je znano, naj bi se na opravljanje dolžnosti vrnila po velikonočnih praznikih. Po ženini hospitalizaciji se v javnosti redko pojavlja tudi princ William , ki je nedavno izpustil spominsko slovesnost v čast bortu, palača pa je sporočila, da se dogodka ni udeležil iz zasebnih razlogov. Prav njegova odsotnost je povzročila zaskrbljenost princesinih oboževalcev, kmalu pa so zaokrožile številne teorije zarote, ki se nanašajo na princesino zdravje.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla prvič v javnosti po njegovi operaciji.

Kralj se je kmalu po operativnem posegu pojavil v javnosti, prvič so ga videli, ko sta z ženo šla k maši, odtlej pa se je vrnil tudi k uradnim dolžnostim, h katerim spada tudi sestanek z britanskim premierjem.

Princesa Kate želi ohraniti rutino za svoje tri otroke

Princesa Kate je jasno povedala, da želi, da življenja princa Georgea, princese Charlotte in princa Louisa med njeno operacijo in okrevanjem ostanejo čim bolj normalna. V prvi izjavi o njeni operaciji, ki jo je objavila Kensingtonska palača, so zapisali: "Valižanska princesa ceni zanimanje, ki ga bo ta izjava povzročila. Upa, da bo javnost razumela njeno željo, da svojim otrokom omogoči čim več normalnosti."

Princ William je prispeval tako, da je odpovedal svoje kraljeve dolžnosti, da bi pomagal svoji ženi in otrokom. "Vemo, da so zelo povezana družina, zato jim želi stati ob strani," je za People povedal kraljevi poznavalec Robert Hardman. "Trudita se, da njuni otroci živijo normalno življenje in jim ne dajeta občutka, da živijo v posebni zlati kletki," je še dodal.