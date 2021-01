Kate Middleton v času karantene slavi 39 let

Kate Middleton, žena princa Williama, praznuje 39. rojstni dan. Vojvodinja Cambriška se je za lepe želje in voščila ob rojstnem dnevu zahvalila na družbenih omrežjih, vse najlepše ob osebnem prazniku pa ji je zaželela tudi kraljica Elizabeta II.

icon-expand Kate Middleton praznuje 39 let. FOTO: AP

Kate Middleton je še ena izmed mnogih, ki so in še bodo svoj rojstni dan praznovali v času karantene. Slavljenka se je za rojstnodnevna voščila zahvalila na uradnem profilu Kensingtonove palače na Instagramu. Zapisali so: "Zahvaljujemo se vam za prijazne želje ob vojvodinjinem rojstnem dnevu. Rojstni dnevi so bili v zadnjih mesecih zelo drugačni in naše misli so še naprej z vsemi, ki v tem izzivov polnem času delajo v prvi bojni vrsti v spopadu proti koronavirusu."Zraven pa objavili fotografijo, na kateri Kate nosi zaščitno masko.

Po poročanju britanskih medijev Kate svoj dan preživlja s svojo družino v njihovem domu v Norfolku, kjer je 5-članska družinica dočakala tudi božič, potem ko se je kraljica odločila, da bo imela mirno praznično obdobje na gradu Windsor. Njeno praznovanje bo zaradi vseh ukrepov in strogih omejitev tako potekalo v najožjem krogu, in sicer bodo ob njej mož Williamin njuni trije otroci, sedemletni princ George, petletna princesa Charlotte in dveletni princ Louise. Nedvomno bo William ob tej priložnosti za svojo ženo pripravil kaj posebnega in ji pričaral kar se da lepo praznovanje v teh okolišinah.

icon-expand Princ William in Kate Middleton z otroki. FOTO: Profimedia

Toda kljub razdalji so slavljenko dosegle lepe želje kraljice. Na uradnem profilu kraljeve družine ''Royal Family'' so delili kraljičino voščilo ter zapisali: "Vojvodinji Cambriški želim danes zelo srečen rojstni dan!"Zraven pa so objavili dve fotografiji: na prvi je Kate sama, na drugi pa je skupaj s kraljico na vrtnem dogodku Chelsea Flower leta 2019. Ob rojstnem dnevu sta ji na družbenih omrežjih voščila tudi princ Charles in njegova ženaCamilla.

Vojvodinja Cmabriška se je rodila 9. januarja 1982 Carole Middleton in Michaelu Middletonukot prva izmed treh otrok. Njena mama je bila stevardesa, oče pa pilot. Ima tudi mlajšo sestro Pippo Middleton in mlajšega brata Jamesa Middletona, z vsemi družinskimi člani pa je kljub kraljevim dolžnostim in lastnim družinskim obveznostim ohranila pristne stike. Svojega moža, princa Williama, je spoznala med študijem – še preden sta postala par (leta 2003), sta nekaj let zgolj prijateljevala. Po sedmih letih zveze sta novembra leta 2010 naznanila zaroko, aprila naslednje leto pa sta se sprehodila do oltarja. 29. aprila letos bosta kraljeva zakonca obeležila 10. obletnico poroke.