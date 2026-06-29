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Kate Middleton v dobrodelni namen premagala zahteven pohodniški izziv

London, 29. 06. 2026 15.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kate Middleton

Princesa Catherine se je za dober namen odločila premagati zahteven pohodniški izziv, s pomočjo katerega so zbirali sredstva za boj proti raku. 44-letnica je na družbenem omrežju delila fotografijo, ki je nastala na 24-urnem dogodku, ki vključuje tudi tri zahtevne vzpone na hribovje na Škotskem, v Walesu in v Angliji.

Bodoča angleška kraljica je v izjemni fizični pripravljenosti. Kate Middleton je sodelovala v dobrodelnem pohodniškem izzivu, dolgem 37 kilometrov, med katerim se je povzpela na tri različne vrhove, 24-urni dogodek National Three Peaks Challenge pa pogosto poteka v težkih vremenskih razmerah.

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Kljub izjemnemu fizičnemu naporu se 44-letna princesa na fotografiji, ki so jo delili na družbenem omrežju, oblečena v vetrovko in s kapo s ščitnikom na glavi, smeji v objektiv fotoaparata. Kot je še razvidno, je nosila tudi nahrbtnik s pohodniško opremo. V daljšem zapisu je mati treh otrok, ki je diagnozo javnosti razkrila marca 2024, opisala, kako je bolezen spremenila njeno življenje.

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"Rak ne vpliva le na telo, spremeni tvoje mišljenje in občutke ter se tako dotakne vsakega delčka tvojega življenja. To vem iz osebne izkušnje, premagovanje bolezni pa ni zgolj zdravljenje s pomočjo medicine," je zapisala in dodala, da se je izziva lotila tudi zato, da raziskuje življenje po diagnozi, z dobrodelnostjo pa lahko vrača družbi.

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Pomembno se ji zdi tudi ozaveščanje družbe, delila pa je tudi spodbudne besede za vse tiste, ki se borijo z boleznijo. "Pogum ni le vztrajanje. Potrebno je vedeti, kako ostati prizemljen, povezan in prisoten, ne glede na teren in pokrajino, po kateri se premikaš. Skupaj lahko stojimo drug ob drugem in krmarimo skozi življenje z rakom. Tako lahko poskrbimo, da se nihče z boleznijo ne sooča sam in se ne počuti, da ga nihče ne vidi. Prosim, vedite, da niste sami," je še dodala.

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