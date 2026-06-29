Kate Middleton v dobrodelni namen premagala zahteven pohodniški izziv

Bodoča angleška kraljica je v izjemni fizični pripravljenosti. Kate Middleton je sodelovala v dobrodelnem pohodniškem izzivu, dolgem 37 kilometrov, med katerim se je povzpela na tri različne vrhove, 24-urni dogodek National Three Peaks Challenge pa pogosto poteka v težkih vremenskih razmerah.

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Kljub izjemnemu fizičnemu naporu se 44-letna princesa na fotografiji, ki so jo delili na družbenem omrežju, oblečena v vetrovko in s kapo s ščitnikom na glavi, smeji v objektiv fotoaparata. Kot je še razvidno, je nosila tudi nahrbtnik s pohodniško opremo. V daljšem zapisu je mati treh otrok, ki je diagnozo javnosti razkrila marca 2024, opisala, kako je bolezen spremenila njeno življenje.

"Rak ne vpliva le na telo, spremeni tvoje mišljenje in občutke ter se tako dotakne vsakega delčka tvojega življenja. To vem iz osebne izkušnje, premagovanje bolezni pa ni zgolj zdravljenje s pomočjo medicine," je zapisala in dodala, da se je izziva lotila tudi zato, da raziskuje življenje po diagnozi, z dobrodelnostjo pa lahko vrača družbi.