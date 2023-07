Kate Middleton v družbi Rogerja Federerja v Wimbledonu

V videoposnetku, ki je bil objavljen 24. junija, je mati treh otrok, ki redno igra tenis, dejala, da je navdušena nad ekipo 250 mladih ljudi, ki več mesecev pripravlja ta poseben dogodek. "Opazujem priprave, predanost in količino časa, ki ga vložijo v priprave, da vse poteka gladko, ko pride dan prvenstva. Neverjetno je to opazovati iz ozadja," je povedala navdušena princesa, ki ima na posestvu v Norfolku tudi teniško igrišče.

Organizator je obiskovalcem sporočil, da je letošnja tematika ekološko in pametno naravnano poletje, in jih vzpodbudil, naj oblečejo svoje najljubše poletno oblačilo ali dodajo modni dodatek iz recikliranega materiala. To pa je nekaj, kar Kate obvlada, saj v zadnjem času pogosto večkrat nosi enaka oblačila in jih na novo kombinira.