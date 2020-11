Kate Middleton: Več pozornosti moramo nameniti vprašanjem otrok

Kate Middleton je v svojem govoru napovedala ambiciozne načrte, ki bodo usmerjali njeno javno delo v imenu otrok in njihovih staršev, učiteljev ter skrbnikov. Obenem si prizadeva vzpostaviti skupnost bolj zdravih in srečnih otrok.

38-letna Kate Middleton je komentirala rezultate raziskave, kjer se je osredotočila na pet velikih vprašanj za otroke, mlajše od pet let, v Veliki Britaniji. Pravi, da ta starostna skupina in njihov podporni sistem potrebujeta večjo pomoč."Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da se soočimo s temi vprašanji in dvignemo pomen zgodnjih let, da lahko oblikujemo solidarno skupnost," je dejala v govoru, ki ga je kraljeva družina prenašala prek spletnega foruma, ki ga vodi kraljeva fundacija Kate in princa Williama.

icon-expand Kate Middleton se osredotoča na naše najmlajše. FOTO: Profimedia

"Verjamem, da bi morali zgodnjim letom posvečati prav toliko pozornosti kot ostalim obdobjem v naših življenjih. Naslednje leto bomo objavili ambiciozne načrte za podporo tega cilja,"je nadaljevala Kate in se ob tem zahvalila strokovnjakom, ki ji pomagajo na tej poti. "Kar počnete, ni za hitro zmago, temveč za veliko zmago. Namenjeno je tako srečnejši, bolj zdravi družbi kot tudi srečnejšim, bolj zdravim otrokom. Le s sodelovanjem lahko dosežemo trajne spremembe za generacije, ki prihajajo. Ker resnično verjamem v to, da se velike spremembe začnejo že, ko so majhne."

"V času svojega desetletje dolgega raziskovanja sem videla, da se z brezdomstvom, zasvojenostjo in slabim duševnim zdravjem povezuje težko otroštvo. Ključni pozitivni dejavniki v mladosti imajo veliko vlogo pri oblikovanju naše prihodnosti. In to je moja največja skrb," je povedala mati treh otrok, ki pravi, da starševstvo ni predpogoj za razumevanje pomena zgodnjega otroštva. V njeno raziskavo se je vključilo več kot 500 tisoč otrok, kar je do zdaj največja raziskava o tovrstni tematiki.