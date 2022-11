Kate Middleton z biseri v poklon pokojni kraljici.

Angleška kraljeva družina se je nedavno udeležila maše in slovesnosti, ki so potekale ob spominski nedelji. Dan, namenjen spominu na britanske vojaške in civilne uslužbence, ki so na tak ali drugačen način državi pomagali v obeh svetovnih vojnah in kasnejših spopadih, je na prav poseben način zaznamovala tudi Kate Middleton, žena bodočega prestolonaslednika princa Williama.