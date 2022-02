Kate Middleton za dan postala članica ragbi ekipe

Soproga prestolonaslednika je za dan visoke pete in elegantno obleko zamenjala za športno opravo in se udeležila rugbi treninga na stadionu Twickenham in uspešno nasledila princa Harryja, ki jo do odhoda z angleškega dvora opravljal omenjeno nalogo.

Kate Middleton, ki bo s soprogom nekega dne nasledila kraljico Elizabeto II., je znova dokazala, da ima več talentov. Če je za božično-novoletne praznike navdušila z igranjem na klavir, je sedaj ubrala nekoliko bolj aktivno pot in se preizkusila v igri ragbija. icon-expand Kate Middleton v akciji. FOTO: Profimedia Članica kraljeve družine je nekaj dni pred kraljičinim platinastim jubilejem z moštvom ragbi lige na stadionu Twickenham opravila trening, na katerem se je naučila tudi posebnega dviga, ob katerem lahko igralec sprejme žogo preden z njo steče dalje. S sodelovanjem na treningu je uspešno nasledila princa Harryja, ki je bil do odhoda z dvora zadolžen za omenjeno nalogo. Ob kraljičinem platinastem jubileju si boste lahko na POP TV v prihodnjih treh nedeljah ogledali angleški dokumentarni film Kraljica: pogled od blizu ter oba dela angleške dokumentarne serije Kraljica sveta. Sodeč po fotografijah je med igro precej uživala, na Twitterju pa kasneje zapisala, da "je navdušena, da je lahko za en dan postala del ekipe." Ob zapis, v katerem je pohvalila dve organizaciji in njuno delo k združevanju skupnosti, je dodala tudi videoposnetek, v katerem si je s športniki podajala žogo, ki je simbolizirala združitev. Kate v teh dneh poleg športnih aktivnosti čaka tudi praznovanje kraljičinega platinaste jubileja, ki zaznamuje 70. let vodenja države pod taktirko Elizabete II. Ob tem dogodku si boste lahko na POP TV v nedeljo, 6. 2., ob 17.55 ogledali angleški dokumentarni film z naslovom Kraljica: pogled od blizu. Le teden kasneje, v nedeljo, 13. 2., pa si boste lahko ob isti uri na istem programu ogledali tudi prvi del angleške dokumentarne serije Kraljica sveta, ki mu bo tretjo nedeljo v mesecu sledil še drugi del. Vsebine o kraljevi družini si lahko ogledate na VOYO.