Kate Middleton za državno večerjo nadela Dianino tiaro

Kate Middleton je podpornike kraljeve družine in vse modne navdušence navdušila s svečano opravo, ki jo je nadela ob nedavnem uradnem srečanju z južnoafriškim predsednikom Cyrilom Ramaphoso v Buckinghamski palači. Valižanska princesa je za državno večerjo nadela belo večerno obleko modne oblikovalke Jenny Peckham , videz pa je dopolnila z biserno in diamantno tiaro Cambridge Love Knot, ki jo je pokojna kraljica Elizabeta II. pred številnimi leti podarila princesi Diani .

Razkošno tiaro so po navodilih kraljice Marije Teške leta 1914 izdelali kraljevi zlatarji, razkošni modni dodatek pa je ob pričetku vladanja podedovala njena vnukinja kraljica Elizabeta II, ki je tiaro nato podarila princesi Diani. Kraljica ljudskih src, kot so Diano klicali njeni privrženci, je tiaro nosila na poroki s takratnim princem Charlesom oziroma sedanjim kraljem Karlom III. , po njeni tragični smrti pa se je razkošni modni dodatek vrnili v kraljičino zbirko. Tiara naj bi bila danes vredna 1,8 milijona evrov.

Kate, ki se je v preteklosti s svojimi modnimi odločitvami večkrat poklonila pokojni monarhinji, je tudi tokrat nosila uhane in zapestnico iz skrinje z nakitom kraljice Elizabete II. Svoj končni videz pa je dopolnila redom kraljeve družine ter zvezdo in pasom velikega križa Dame kraljevega viktorijanskega reda. Spomnimo, valižanska princesa je tiaro nosila že leta 2019 med državnim obiskom takratnega predsednika Donalda Trumpa in njegove soproge Melanie Trump.