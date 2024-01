Kate Middleton za rojstni dan čestitala tudi kralj in kraljica

Kate Middleton rojstni dan praznuje v zasebnosti. Princesi, ki je dopolnila 42 let, sta se ob posebni priložnosti poklonila tudi kralj Karel III. in kraljica Camilla, ki sta ji na družbenem omrežju posvetila objavo, ob čestitki pa sta priložila še njeno fotografijo, z izbiro katere pa sta nekoliko presenetila.

Kate Middleton praznuje 42. rojstni dan, na družbenem omrežju pa sta se ji poklonila tudi tast in tašča, kralj Karel III. in kraljica Camilla. Ob besedah čestitke sta priložila še fotografijo princese, ki jo je posnel Chris Jackson, nastala pa je v zakulisju kraljevega kronanja. "Valižanski princesi želiva vse najboljše za rojstni dan!" sta sporočila s preprostimi besedami.

Kralj in kraljica sta princesi tudi lansko leto na podoben način čestitala za rojstni dan in tudi takrat sta objavi priložila fotografijo. Tista je datirala v leto 2022, posneta pa je bila med prvim Katinim in Williamovim obiskom Walesa, po tem, ko so ju imenovali za valižanska princa in princeso. Na njej se Kate smeji, med tem ko ji dveletna Charlotte Bunting v tradicionalni noši daje šopek.

Princesi so čestitale tudi vojaške skupine in razne dobrodelne organizacije, s katerimi sodeluje. Poklonili so se ji tudi z zvonjenjem zvonov v westministrski opatiji, kjer sta se z Williamom aprila leta 2011 poročila. Zvonjenje ob rojstnih dnevih kraljeve družine je bilo pred pandemijo tradicija, potem pa so to zaradi finančnih razlogov ukinili. V letu 2024 bodo zvonjenje ponovno uvedli, a le za starejše člane družine, ob Kate in Williamu še za kraljev in kraljičin rojstni dan.