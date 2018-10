Kate Middleton znova nosila tiaro z zgodovinsko vrednostjo

Vojvodinja Cambriška je ena od najpriljubljenejših in najbolj izpostavljenih žensk v Veliki Britaniji. Kadarkoli je v javnosti, so vanjo uprte oči medijev in oboževalcev. Tako ni bilo nič drugače tudi, ko se je udeležila večerje z nizozemskim kraljem Viljemom.

Kate Middleton z Dianino tiaro. FOTO: Profimedia Veliko Britanijo je obiskal nizozemski kralj Viljemter njegova soproga, kraljica Maxima. Med obiskom sta se udeležila tudi uradne večerje, kateri sta prisostvovala tudi princ William ter njegova soproga Kate, ki je na začetku meseca znova začela opravljati kraljeve dolžnosti. Kot vedno so bile vse oči uprte v 36-letno vojvodinjo, ki se je za dotično priložnost znova poklonila pokojni princesi Diani, kajti tudi tokrat je nosila tiaro, iz diamantov in biserov. Omenjeno tiaro je pokojna princesa Diana, mati njenega moža, princa Williama dobila za poročno darilo leta 1981. Zgodovinsko tiaro, ki jo je nosila že kraljica Mary ter kasneje kraljica Elizabeta, je dopolnila z bisernimi uhani in ogrlico, ki jo je nosila tudi kraljicaAlexandra. Na večerno obleko nežno modre barve pa si je pripela tudi broško, ki jo je dobila od kraljice Elizabete za svoje zasluge. Na obleko je pripela tudi broško, ki jo je za svoje usluge dobila od kraljice Elizabete. FOTO: Profimedia