Kate Moss navdušila z mladostnim in zdravim videzom

Kate Moss, nekoč ena najbolj zaželenih manekenk na svetu, je bila vedno znana tudi po svoji divji plati. Da je strastna kadilka, ni nikoli skrivala, javnost pa je vedela, da je tudi strastna žurerka, ki je imela nekaj težav z odvisnostjo od raznih substanc, kar se je kazalo tudi na njenem videzu. A 52-letna zvezdnica se je na premieri drame Sandiwara v Los Angelesu pojavila mladostna in zdravega videza, česar so bili še posebej veseli njeni oboževalci.
Nekdanja manekenka je na premieri nosila modro obleko z belimi pikami in čipkasto obrobo, na katero je oblekla ujemajoč krajši suknjič, videz pa dopolnila s črnimi gležnjarji z visoko peto. Dolge svetle lase je imela spuščene, pred objektivi fotografov pa je pozirala s sijočim nasmehom.
Britanska zvezdnica je znana po burnem življenju, ki je bilo polno divjih zabav, na katerih ni manjkalo alkohola in drugih substanc, ulični fotografi pa so jo pogosto ujeli, kako je nočne lokale zapuščala v zgodnjih jutranjih urah.
Po tem, ko je bila leta 2005 vpletena v škandal s kokainom, je le potrdila svojo javno podobo divje žurerke. Tabloidi so takrat objavili fotografije, na katerih v glasbenem studiu uživa droge, zaradi tega pa je bila ob delo. Manekenka se je takrat odločila za zdravljenje.
Če so še nedavno v tabloidih zaokrožile njene fotografije, na katerih so vidne sledi, da je bila leta strastna kadilka, ji je primanjkovalo spanja, njena koža je bila videti utrujena, lasje pa brez sijaja, zobje pa potrebni obiska zobozdravnika, pa je sedaj 52-letnica popolnoma spremenjena.
Čeprav se dolgoletni razvadi ni odpovedala, ne pokadi več 80 cigaret na dan, zmanjšala pa je tudi pitje alkoholnih pijač. Njen pomlajen in zdrav videz pa dokazuje, kako že manjša sprememba načina življenja lahko naredi vidno razliko, česar so še posebej veseli njeni oboževalci.
Leta 2005 so britanski tabloidi objavili fotografije, na katerih je Kate Moss posneta med uživanjem kokaina. Te fotografije so bile posnete v Londonu, domnevno med zabavo v stanovanju njenega takratnega partnerja, glasbenika Petea Dohertyja. Škandal je povzročil veliko medijsko pozornost in vodil v izgubo nekaterih pomembnih modnih pogodb, vključno s tisto z znamko H&M. Kljub temu se je Moss po tem soočila s težavami, se odločila za zdravljenje in se kasneje vrnila v modni svet, pogosto s poudarkom na svoji odpornosti in sposobnosti okrevanja.
Izraz 'supermodel' se nanaša na manekenke, ki so v 90. letih 20. stoletja dosegle globalno slavo in prepoznavnost, primerljivo z zvezdniki. Te manekenke niso bile le obrazi modnih kampanj, ampak so postale kulturne ikone, ki so se pojavljale na naslovnicah revij, v glasbenih videospotih in celo v filmih. Kate Moss je bila ena ključnih figur tega obdobja. Za razliko od prejšnjih modelov, ki so pogosto poudarjali klasično lepoto, je Moss prinesla bolj 'heroin chic' ali 'androgini' videz, ki je bil manj konvencionalen in bolj 'realističen', kar je pritegnilo novo generacijo oboževalcev in oblikovalcev. Njeno ime je postalo sinonim za modno industrijo in njen vpliv je presegel zgolj manekenstvo.
'Heroin chic' je bil modni stil, ki je postal priljubljen v 90. letih 20. stoletja, zlasti v Veliki Britaniji. Zanj je bil značilen videz, ki je poudarjal vitkost, bledo polt, temne kolobarje pod očmi in splošno 'utrujen' ali 'neurejen' videz. Ta stil je bil pogosto povezan z uporabo drog, zlasti heroina, kar je sprožilo veliko polemik in kritik, saj so nekateri menili, da promovira nezdrav življenjski slog. Kate Moss je bila ena najvidnejših predstavnic tega trenda, saj je njen videz pogosto ustrezal opisanim značilnostim, kar je pripomoglo k njeni izjemni priljubljenosti v tistem času.
