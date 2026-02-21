Kate Moss navdušila z mladostnim in zdravim videzom

Kate Moss, nekoč ena najbolj zaželenih manekenk na svetu, je bila vedno znana tudi po svoji divji plati. Da je strastna kadilka, ni nikoli skrivala, javnost pa je vedela, da je tudi strastna žurerka, ki je imela nekaj težav z odvisnostjo od raznih substanc, kar se je kazalo tudi na njenem videzu. A 52-letna zvezdnica se je na premieri drame Sandiwara v Los Angelesu pojavila mladostna in zdravega videza, česar so bili še posebej veseli njeni oboževalci.

Kate Moss je navdušila z mladostnim in bolj zdravim videzom. FOTO: Profimedia

Nekdanja manekenka je na premieri nosila modro obleko z belimi pikami in čipkasto obrobo, na katero je oblekla ujemajoč krajši suknjič, videz pa dopolnila s črnimi gležnjarji z visoko peto. Dolge svetle lase je imela spuščene, pred objektivi fotografov pa je pozirala s sijočim nasmehom. Britanska zvezdnica je znana po burnem življenju, ki je bilo polno divjih zabav, na katerih ni manjkalo alkohola in drugih substanc, ulični fotografi pa so jo pogosto ujeli, kako je nočne lokale zapuščala v zgodnjih jutranjih urah.

Kate Moss je dolgo časa veljala za pravo žurerko. FOTO: Profimedia

Po tem, ko je bila leta 2005 vpletena v škandal s kokainom, je le potrdila svojo javno podobo divje žurerke. Tabloidi so takrat objavili fotografije, na katerih v glasbenem studiu uživa droge, zaradi tega pa je bila ob delo. Manekenka se je takrat odločila za zdravljenje. Če so še nedavno v tabloidih zaokrožile njene fotografije, na katerih so vidne sledi, da je bila leta strastna kadilka, ji je primanjkovalo spanja, njena koža je bila videti utrujena, lasje pa brez sijaja, zobje pa potrebni obiska zobozdravnika, pa je sedaj 52-letnica popolnoma spremenjena.

Čeprav se dolgoletni razvadi ni odpovedala, ne pokadi več 80 cigaret na dan, zmanjšala pa je tudi pitje alkoholnih pijač. Njen pomlajen in zdrav videz pa dokazuje, kako že manjša sprememba načina življenja lahko naredi vidno razliko, česar so še posebej veseli njeni oboževalci.