Kate Moss neprepoznavna, strokovnjaki opozarjajo na posledice kajenja

Manekenko Kate Moss so fotografi nedavno ujeli na pločniku pred eno izmed londonskih restavracij, kjer je bila na kosilu z družino, vmes pa si je privoščila še kratko pavzo za cigaret. Ko so posnetki zaokrožili po spletu, je njen postaran videz najprej šokiral oboževalce po svetu, oglasili pa so se tudi številni strokovnjaki, ki so ob tem opozorili na škodljive posledice, ki jih povzroča kajenje, med njimi pa je tudi hitro staranje kože.

Kate Moss, ki je bila v mlajših letih znana po svoji lepoti in neskončnih zabavah, ki jih je obiskovala, je oboževalce šokirala z neprepoznavnim videzom. Če se v teh dneh pojavljajo predvsem fotografije zvezdnic, ki so spremenjene zaradi lepotnih popravkov, pa je Kate šokirala s postaranim videzom. 49-letnico, ki je znana tudi kot strastna kadilka, so fotografi ujeli na ulici v Londonu, kjer si je privoščila cigaret, oboževalci pa so presenečeni ugotovili, da je njena koža zelo postarana.

icon-expand Kate Moss brez ličil na kosilu z družinskimi člani FOTO: Profimedia

Med kajenjem sta ji družbo delala njen brat Nick in njun oče Peter, zvezdnica, ki je lani začela oglaševati svojo novo wellness znamko Cosmoss, pa je bila oblečena v živo rožnato bluzo z modrimi pikami, črne hlače, obute pa je imela salonarje z visokimi petami. 49-letnica je na družinsko kosilo prišla brez ličil in je izpostavila svojo naravno polt. Le nekaj tednov prej so manekenko opazili med sprehodom po Londonu, kjer ji je družbo delala 20-letna hči Lila, Mossova pa je takrat uporabljala elektronsko cigareto. Zvezdnica je bila sicer v 90. letih, ko je bila na vrhuncu slave, znana po obiskovanju zabav in zlorabi raznih substanc, že dve leti pa naj bi bila njena edina razvada cigareta.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ko so fotografije Kate zaokrožile po spletu, so se najprej oglasili oboževalci, med komentarji, ki so se pojavili pod fotografijami, pa so opozarjali na nevarnost raka in druge posledice, ki jih ima kajenje na zdravje. "S kajenjem zaužijete veliko kemikalij," pa je dejal dr. Raman Madan, predstojnik dermatologije na Long Islandu.

icon-expand Včasih ena najbolj znanih manekenk je tudi strastna kadilka. FOTO: Profimedia

"Resnično ima velik vpliv na kožo in lahko povzroči prezgodnje staranje, ker zmanjša proizvodnjo kolagena," je dodal Madan in pojasnil, da to pogosto povzroči povešenost in obarvanost kože. Ta učinek povešanja kože je mogoče opaziti na rokah, nogah in po vsem telesu, vključno s prsmi kadilcev. "Koža se vleče navzdol, zato lahko kajenje povzroči tudi povešene prsi," je še dodal Madan. Kajenje vpliva tudi na lase zaradi vazokonstrikcije – zožitve krvnih žil, ki zmanjša pretok krvi. Skupaj z zmanjšanim pretokom krvi v lasne mešičke skrajša njihovo življenjsko dobo, kar lahko povzroči izpadanje las.