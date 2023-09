Kate Moss o prihajajočem abrahamu: Ne počutim se stara 50 let

Kate Moss bo 16. januarja prihodnje leto pozdravila abrahama, a sama pravi, da se niti najmanj ne počuti stare 50 let. V enem od intervjujev za britanske medije je zvezdnica priznala, da o staranju preprosto ne razmišlja, a da je vse na njej naravno. Za ohranjaje mladostnega videza pa nekdanja manekenka uporablja svojevrstne metode, kot so 'kopanje' v lunini mesečini, meditacija in vrtnarjenje.

"Ne, ne bom dopolnila 50 let," je v intervjuju za britanski časopis The Times zatrdila Kate Moss. Zvezdnica se namreč nikakor ne počuti staro toliko, kot ji narekuje njen rojstni datum, ki za 16. januarja 2024 napoveduje njeno srečanje z abrahamom. "O starosti sploh ne razmišljam," je poudarila.

icon-expand Kate Moss se ne počuti stara 50 let. FOTO: Profimedia

Zvezdnica ima za ohranjanje mladostne energije in videza prav posebne metode, vse pa so popolnoma naravne. "Vprašanja o injekcijah botoksa in polnil sploh ne bom komentirala," je dejala v intervjuju in poudarila, da je tako na njenem telesu kot tudi pri njej na vrtu vse naravno. "Vrtnarjenje me sprošča. Na mojem vrtu boste našli krompir, paradižnik, čebulo, česen, solato in rukolo," je povedala in dodala, da vse našteto velikokrat uporabi pri kuhanju nedeljskih kosil za svojo hčer. Obenem je še razkrila, da je omejila kajenje. "Še vedno občasno kadim. Slišala sem, da ko nehaš, to zelo opaziš na svoji koži. Ampak nisem nehala ... še," je zaupala za The Times.

Podjetnica, ki ima svojo lepotno blagovno znamko Cosmoss, se poslužuje tudi 'kopanja v luni'. "To je ajurvedska praksa, da absorbiram njeno energijo in napolnim svoje kristale. Vse zložim na pladenj in jih postavim zunaj na vrt," je razkrila, njene metode pa ji pomagajo tako za dobro fizično kot tudi psihično počutje. Nekdanja manekenka, ki je bila v svoji karieri model in obraz za številne prestižne blagovne znamke, kot so Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Calvin Klein in Alexander, vsak dan začne z 10-minutno meditacijo. "Obenem recitiram afirmacije, kot so sprejemam neznano in zaupam veselju," je povedala v intervjuju.

icon-expand Lile Moss Hack je sledila stopinjam svoje mame in se že preizkuša v manekenskih vodah. FOTO: Profimedia