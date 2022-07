Kate Moss o travmatični izkušnji: Rekel mi je, naj si slečem modrček

Kate Moss je v intervjuju za BBC Radio 4 spregovorila o travmatični izkušnji v najstniških letih, zaradi katere se je začela zavedati, kako nevarna je lahko modna industrija. Fotograf ji je namreč na snemanju dejal, naj se sleče do golega. "Mislim, da sem bila stara zgolj 15 let in dejal je: 'Sleči si majico.' Slekla sem jo in takrat sem bila še zelo sramežljiva glede svojega telesa. Rekel je: 'Sleči si modrček.' Čutila sem, da je nekaj narobe, zato sem pobrala stvari in stekla ven."

Zvezdnico, ki je kasneje postala ena najuspešnejših britanskih manekenk, je izkušnja zaznamovala za vse življenje. Ko je leta 1992 z igralcem Markom Wahlbergom pozirala za priznano znamko spodnjega perila Calvin Klein, je fotografiranje zgoraj brez v njej vzbudilo neprijetne občutke in strah. Dejala je, da se je takrat počutila ranljivo in objektivizirano, pred fotografiranjem pa je bila tako anksiozna, da je morala vzeti pomirjevalo.