Kate Moss si želi tetovirati obiskovalce festivala

"Dejala mi je, da se želi od mene naučiti tetoviranja, da bova lahko v Glastonburyju tetovirala ljudi. Prosila me je za tetovažo, nato pa mi je še ona na roko vtetovirala 'Kate' in srce," je povedal Daniel, a priznal, da zvezdnica v resnici ni vedela, kaj počne, ko je v roke dobila iglo. Kljub temu ji je dal proste roke, saj gre vendar za slavno Kate Moss. Dodal je: "Bilo je precej boleče, ker ni vedela, kako delati. Z iglo je šla precej globoko, ampak me ni motilo."

Prijatelja sta se spoznala, potem ko je Kate prišla na tetoviranje v Danielov salon v Highgatu v Londonu. Manekenka mu je zaupala tudi popravek svojega slavnega tatuja lastovk.

Kate Moss je ljubiteljica tetovaž, saj jih ima kar sedem, vključno s sidrom, dvema srcema in lastovkami cenjenega umetnika Luciana Freuda, ki je leta 2011 umrl v 89. letu starosti. Na lastovkah je Daniel naredil manjše popravke, ker je barva zbledela, a dela priznanega umetnika se ni upal preveč dotikati: "Nisem si želel spreminjati njegovega dela, zato sem ga le malo osvežil." Kate je v preteklosti o svojem ikoničnem tatuju dejala: "Mislim, to je originalni Freud. Zanima me, koliko bi za to plačal zbiralec. Nekaj milijonov?"