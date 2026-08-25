Kate Moss v oglasu za Gucci s hrvaškim igralcem Goranom Bogdanom

Italijanska modna hiša Gucci naj bi oglas za novo kampanjo posnela julija v Zagrebu, ob Kate Moss in nekaterih drugih obrazih pa se v videu, ki ga je režiral Johan Renck, pojavi tudi hrvaški igralec Goran Bogdan. V glavni vlogi je nastopila manekenka, ki se dela, da poje pesem Chrisa Isaaka z naslovom Wicked Game, na koncu pa na senzualno glasbeno podlago zapleše tudi Hrvat.