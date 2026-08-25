Kate Moss v oglasu za Gucci s hrvaškim igralcem Goranom Bogdanom

Italijanska modna hiša Gucci naj bi oglas za novo kampanjo posnela julija v Zagrebu, ob Kate Moss in nekaterih drugih obrazih pa se v videu, ki ga je režiral Johan Renck, pojavi tudi hrvaški igralec Goran Bogdan. V glavni vlogi je nastopila manekenka, ki se dela, da poje pesem Chrisa Isaaka z naslovom Wicked Game, na koncu pa na senzualno glasbeno podlago zapleše tudi Hrvat.
Kampanjo so poimenovali Primavera in oglašuje prvo kolekcijo, ki jo je za modno hišo ustvaril razvpiti modni oblikovalec Demna Gvasalia. Ta je znan predvsem po svojem sodelovanju s kontroverznim raperjem Kanyejem Westom in modno hišo Balenciaga.
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