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Tuja scena

Kate Moss v oglasu za Gucci s hrvaškim igralcem Goranom Bogdanom

Zagreb, 25. 08. 2026 18.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kate Moss

Modna hiša Gucci je objavila oglas za novo kampanjo, katere glavni obraz je manekenka Kate Moss, ob njej pa se pojavi tudi hrvaški igralec Goran Bogdan, ki je znan po filmih Oče, Mož, ki ni mogel molčati in seriji Sence nad Balkanom.

Italijanska modna hiša Gucci naj bi oglas za novo kampanjo posnela julija v Zagrebu, ob Kate Moss in nekaterih drugih obrazih pa se v videu, ki ga je režiral Johan Renck, pojavi tudi hrvaški igralec Goran Bogdan. V glavni vlogi je nastopila manekenka, ki se dela, da poje pesem Chrisa Isaaka z naslovom Wicked Game, na koncu pa na senzualno glasbeno podlago zapleše tudi Hrvat.

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Kampanjo so poimenovali Primavera in oglašuje prvo kolekcijo, ki jo je za modno hišo ustvaril razvpiti modni oblikovalec Demna Gvasalia. Ta je znan predvsem po svojem sodelovanju s kontroverznim raperjem Kanyejem Westom in modno hišo Balenciaga.

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