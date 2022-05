Kate Moss v prihodnjih dneh poklicana za Deppovo pričo

Johnny Depp in Kate Moss sta bila par med letoma 1994 in 1997.

Tekom svojega zagovora je Heardova namreč omenila domnevni incident med Mossovo in Deppom, pri čemer naj bi igralec manekenko porinil po stopnicah. "To je napaka Heardove. S tem, ko je omenila Mossovo, je Deppovi obrambi ponudila, da manekenko pokličejo kot pričo, ta pa bo domneven dogodek zanikala," menijo pravni strokovnjaki, ki pojasnjujejo, da pred omembo manekenke Deppova odvetniška ekipa zaradi nepovezanosti omenjenega dogodka s sodnim postopkom ni smela med priče vključiti Mossove. To pa se je nato z neposredno omembo manekenkinega imena spremenilo.

Da je bila omemba imena napaka s strani Heardove je pokazala tudi reakcija Deppove odvetniške ekipe, ki ob slišanem ni mogla skrivati veselja. Eden izmed odvetnikov je v znak zmage celo stisnil pest, medtem ko se je Depp nasmehnil.